Daniel acı haberle yıkıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler için dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Alman yardım kuruluşu I.S.A.R. Deutschland ekibinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 100 saat yardım ekibinde yer alan Erftstadt Hastanesi'nde acil yardım doktoru olan Daniel Lankers (44), Zeynep Kahraman'a 'Zeynep hanım, Daniel burada korkma. Korkma seninleyiz" sözleriyle Türkçe konuşarak hem teselli verdi hem de herkesi duygulandırdı.ZEYNEP'İ kurtarınca çok sevinen Lankers, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini öğrenince yıkıldı. Acı haberi öğrenen Alman ekip bir mesaj yayınlayarak, "Zeynep malesef dün gece hayatını kaybetti. Büyük depremden 100 saatten fazla bir süre sonra yıkılan evinin enkazından kurtarılmıştı. Ekibimiz şokta ve üzüntü içinde, ailesiyle birlikte acısını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.