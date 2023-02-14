Depremzedeler için kek sattılar

İsviçre'nin Solothurn kantonunda yaşayan Türk kuzenler Zümra Melek Çalışkan ve Nisanur Şahin, depremlerden etkilenenlere kitaplar, oyuncaklar gönderdi ve kek yapıp satarak maddi yardımda bulundu. İlkokul 4. sınıf öğrencileri Çalışkan ve Şahin, İlk gün toplamda 725 İsviçre frangı (15 bin lira) topladı. Kekleri satın alan İsviçrelilerin, kendilerini çok iyi karşıladığını ve 'iyi bir şey yaptıklarını' söylediğini anlatan Çalışkan ve Şahin, "İsviçreliler, bizim depremzedelere yardım için kek sattığımızı gördüklerinde bizi tebrik ettiler. Bazıları para verip kek aldı, bazıları da bir şey almadan destek oldu" dedi. Şahin, önümüzdeki hafta okullar açılana kadar pasta ve oyuncak satarak Türkiye'deki depremzedelere destek olmaya devam edeceklerini belirtti. SOLOTHURN