Zeynep’i asla unutamayız

Türkiye'de yaşanan asrın depreminden sonra ilk yardıma koşan arama kurtarma ekiplerinin başında olan Uluslararası Arama ve kurtarma, BRH Federal Kurtarma Köpekleri Derneği ve Alman Federal Teknik Yardım Kurumu'ndan (THW) oluşan ekipler Almanya'ya döndü. 150 kişiden oluşan ekip Köln Bonn Havaalanı'nda Türk ve Alman bayraklarıyla, gözyaşı ve çiçeklerle karşılandı. Karşılayanlar arasında, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya da vardı.ISAR Germany kurtarma ekibinde yer alan ve enkaz altındaki Zeynep adlı kadına, 'Korkma Zeynep Daniel burada' sözüyle gündeme gelen doktor Daniel Lankers'in resimlerini taşıyan Türkler, doktora sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Dr. Daniel Lankers da bu duygudolu anlarda zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.Daha önce böyle bir yıkım görmediğini söyleyen Dr. Daniel Lankers, "ISAR Germany olarak 4 kişiyi enkazdan çıkardık. Onlardan biri de Zeynep'ti. Maalesef hayatını kaybetti. Ama onu asla unutmayacağız. Hepimiz üzgünüz. Belki onun bir daha güneşi görmesi gerekiyordu, ya da ailesiyle buluşması lazımdı. Ama ben bu kadından, hayatım için çok şey öğrendim ve ona karşı saygı duyuyorum" diye konuştu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans grubunun Ulusal Meclis'teki Genel Sekreterlik görevini yürüten Abisror De Lieme, depremler nedeniyle Türk halkının kurduğu yardımlaşma zincirine şahit olduğunu söyledi. Elbistan'a yardım malzemelerini dağıtmak için gittiğini ifade eden Abisror De Lieme, "İnsanlar mesafelere aldırmaksızın yardım yapmak için birbiriyle yarışıyordu. Şöyle insanlar gördüm: Arama kurtarma uzmanı değildiler ama depremzedeleri evlerine götürüp misafir etmek için uzaktan gelmişlerdi" dedi.ISAR Almanya sözcüsü ve sağlık görevlisi Paul-Philipp Braun, "Bunca şey kaybedilmiş olmasına rağmen orada aynı zamanda çok fazla umut ve güven de görebiliyorsunuz. Olaydan hemen sonra uçtuk, bir haftalık zamanı çok iyi kullandık ve değerlendirdik" dedi. ISAR kurtarma ekibinin lideri Steven Bayer de "Yaklaşık bir hafta Türkiye'deki deprem bölgesinde çok başarılı şekilde görev yaptık" dedi.Kurtarma ekibi yöneticisi Martin Zeidler, Türkiye'nin arama kurtarma ekibi AFAD'ı övdü. Böylesine çok büyük bir felakette AFAD personelinin çok profesyonel çalıştığını ve durumu kontrol altına aldığını söyleyen Zeidler, daha önce de AFAD ekipleriyle birçok görevde birlikte çalıştıklarını kaydetti. Gerekirse her an tekrar Türkiye'ye gidebileceklerini belirten Zeidler, "Hazırda bekliyoruz" dedi. Teknik malzemelerin hepsini getirmediklerini, bazılarını orada bıraktıklarını kaydeden Martin Zeidler, bölgede en çok ısıtma aletlerine, hastalıkları önlemek için hijyenik ürünlere ve yaşam malzemelerine acil ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.