Ünlü futbolcuları dolandırdılar

İspanya Yüksek Mahkemesi, aralarında eski Bundesliga yıldızları Nuri Şahin (34), Hamit Altıntop (40) ve Emir Spahic (42) gibi ünlü futbolcuları dolandıran bir mali müşaviri altı yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığa ve ortaklarına ayrıca 18.8 milyon euro para cezası verdi. Dolandırıcı kadının, futbolcuların vergi iadesini cebine indirdiği belirlendi.MALİ müşavirin İspanya'dan ayrılmalarına rağmen oyunculara ait sahte imzalar ve senetler düzenlediği gibi, vergi dairesine de sahte belge sunduğu anlaşıldı. Müşavir vergi iadelerini kendi hesabına aktardı, ancak futbolculara iletmedi. Nuri Şahin ve Emir Spahic'in 1.2'şer milyon euro, Hamit Altıntop'un ise yaklaşık 600 bin euro dolandırıldığı bildiriliyor.