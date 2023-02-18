Türk STK’lar 125 milyon € topladı

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan ve dünyanın birçok noktasında temsilcilikleri olan Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İGMG, Hasene, Türk Federasyon ve Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) gibi büyük STK'ların topladığı bağışların tutarı 125 milyon euroyu geçti. 37 ülkede 53 ayrı bölgede faaliyet gösteren UİD, en çok yardımı toplayan kuruluş oldu.UİD Başkan Yardımcısı Osman Gökalp, bugüne kadar toplanan miktarın 100 milyon euroyu aştığını bildirdi. Gökalp, dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan UİD bölge temsilcilikleri tarafından toplanan, bu paraların AFAD'a bağışlandığını açıkladı. UİD, bu nakdi yardım ile dünya genelinde en çok bağışı toplamayı başaran Türk sivil toplum örgütü oldu.ALMANYA'DA 900'den fazla cami derneği ile en büyük STK olan DİTİB'in başlattığı yardım kampanyasında toplanan bağış ise 20 milyon euroyu geçti. Hasene'nin yardım kampanyasında toplanan tutar da 5 milyon euroyu aştı. Hasene Derneği Başkanı Bekir Altaş, herkesi yardım kampanyasına destek vermeye çağırdı. Halen Avrupa'nın dört bir yanında yaşayan Türkler, depremzedelere yardımcı olabilmek için kampanya başlatıyor.