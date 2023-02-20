Aileler, Hanau’da anıt dikilmesini istiyor

ANMA töreni bu yıl mezarlık yerine halka açık olarak Hanau'daki Markplatz'da yapıldı. Törene Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Hessen Başbakanı Boris Rhein, Hessen Eyaleti Meclis Başkanı Astrid Wallmann, Hessen Ekonomi Bakanı Tarık Al Wazir, Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky'nin yanı sıra Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ve kurban aileleri ile yakınları katıldı.TÖRENDE konuşan İçişleri Bakanı Nancy Faeser, aşırı sağcılığın, Almanya için en büyük tehdit olmaya devam ettiğini söyledi. Faeser, bu nedenle aşırı sağcılığa karşı mücadelenin federal hükümet ve güvenlik yetkilileri için öncelik olmaya devam ettiğini belirtti. Terör saldırısında oğlu Sedat Gürbüz'ü kaybeden anne Emiş Gürbüz ise Hanau Belediyesi'nin bir anıt bile dikmemesini sert bir konuşmayla eleştirdi.