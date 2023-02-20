Haberler Avrupa Haberleri Müslüman oldu Kadriye ismini aldı
Giriş Tarihi: 20.2.2023

Müslüman oldu Kadriye ismini aldı

MEHMET UZUN
Müslüman oldu Kadriye ismini aldı

Almanya’nın Bremen kentinde yaşayan 17 yaşındaki Romanya asıllı Carina Ciontea, Müslüman olup Kadriye ismini aldı, “Tek hayalim buydu” dedi

TÜRK kız arkadaşlarıyla birlikte Bremen Hz. Mevlana Camisi'ne gelen Romanyalı Carina Ciontea isimli genç kız, din görevlisi Nazim Aktaş'ın önünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Çocukluğundan beri Müslüman arkadaşları olduğunu ve hep onlarla vakit geçirdiğini belirten Kadriye, "Hatta anne gibi bildiğim aileler var. Onların evine her gün gidip geliyordum" dedi.

KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ
KADRİYE, "Müslüman ailelerin yaşamı hep dikkatimi çekti. Bu nedenle İslamiyet hakkında araştırma yaptım ve çok etkilendim. Arkadaşım Nurcan Sevim'e, Müslüman olmak istediğimi söyledim. Birlikte Hz. Mevlana Camisi'ne gittik, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldum ve çok mutluyum" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Müslüman oldu Kadriye ismini aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA