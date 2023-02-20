Müslüman oldu Kadriye ismini aldı

TÜRK kız arkadaşlarıyla birlikte Bremen Hz. Mevlana Camisi'ne gelen Romanyalı Carina Ciontea isimli genç kız, din görevlisi Nazim Aktaş'ın önünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Çocukluğundan beri Müslüman arkadaşları olduğunu ve hep onlarla vakit geçirdiğini belirten Kadriye, "Hatta anne gibi bildiğim aileler var. Onların evine her gün gidip geliyordum" dedi.KADRİYE, "Müslüman ailelerin yaşamı hep dikkatimi çekti. Bu nedenle İslamiyet hakkında araştırma yaptım ve çok etkilendim. Arkadaşım Nurcan Sevim'e, Müslüman olmak istediğimi söyledim. Birlikte Hz. Mevlana Camisi'ne gittik, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldum ve çok mutluyum" diye konuştu.