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Giriş Tarihi: 22.2.2023

Komedyen Kaya’nın büyük acısı

Cengiz PARLAYAN
Komedyen Kaya’nın büyük acısı

Almanya’nın en ünlü komedyenleri arasında yer alan Kaya Yanar, asrın deprem felaketinde ailesinden 8 kişiyi kaybetti

Türk mizah anlayışını Alman mizahıyla harmanlayarak yaptığı esprilerle Almanların en çok sevdiği komedyenlerden olan Kaya Yanar (49), üzüntüsünün tarifsiz olduğunu söyledi. Antakya'da yaşayan 8 akrabasının öldüğünü açıklayan Yanar, üçünün daha çok genç olduğunu bildirdi. Akrabalarının evlerinin enkaza döndüğünü söyleyen Yanar, "Ailem şehri terk etmek zorunda kaldı" dedi.

YARDIM TOPLAMAYA DEVAM
SOSYAL medya hesapları üzerinden bir açıklama yapan Yanar, "Annem ve 16 akrabam Antalya'da kalıyor. Ailem şu an sıcak bir yerde, hiçbir eksikleri yok. Binlerce insan ise zor koşullarda yaşıyor. Bu nedenle bağış toplamaya devam edeceğim. Daha önce topladığım yardımları ise 'Sınır Tanımayan Doktorlar'a gönderdim" diye konuştu.
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Komedyen Kaya’nın büyük acısı
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