Komedyen Kaya’nın büyük acısı

Türk mizah anlayışını Alman mizahıyla harmanlayarak yaptığı esprilerle Almanların en çok sevdiği komedyenlerden olan Kaya Yanar (49), üzüntüsünün tarifsiz olduğunu söyledi. Antakya'da yaşayan 8 akrabasının öldüğünü açıklayan Yanar, üçünün daha çok genç olduğunu bildirdi. Akrabalarının evlerinin enkaza döndüğünü söyleyen Yanar, "Ailem şehri terk etmek zorunda kaldı" dedi.SOSYAL medya hesapları üzerinden bir açıklama yapan Yanar, "Annem ve 16 akrabam Antalya'da kalıyor. Ailem şu an sıcak bir yerde, hiçbir eksikleri yok. Binlerce insan ise zor koşullarda yaşıyor. Bu nedenle bağış toplamaya devam edeceğim. Daha önce topladığım yardımları ise 'Sınır Tanımayan Doktorlar'a gönderdim" diye konuştu.