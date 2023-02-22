Yıkıcı depremin on binlerce mağduru karşısında yürekten dayanışma göstermek üzere Türkiye'ye giden Bakan Faeser, "Daha fazla yardım ve desteğimizi mümkün olan en iyi şekilde koordine etmek istiyoruz. Bu depremin Türkiye ve Suriye'de yol açtığı akıl almaz yıkımı ve sonsuz acıyı görmek hepimizin yüreğini parçalıyor" ifadesini kullandı.FAESER, "Hava kuvvetleri, bugün de aralarında 100 çadır, 400 kamp yatağı ve 1000'den fazla uyku tulumunun da bulunduğu 13 tonluk yardım malzemesini Türkiye'ye taşıyor. THW tarafından Suriye'nin kuzeybatısı için sağlanan yardım malzemeleri, başta çadırlar, battaniyeler, ısıtıcılar ve jeneratörler olmak üzere 73 tonu bulmaktadır" dedi.DışişleriBakanı Baerbock da yeniden yapılanma sürecinde bölge halkının gücünün önemine işaret ederek, "Hükümetimiz, depremlerin ardından kurtarma ekipleri göndererek, vizeleri kolaylaştırarak destek sağladı. Şimdi sahanın durumunu görmek ve insanlara yeniden bir perspektif kazandırmak istiyoruz, üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.Almanya'nın başkenti Berlin'de de, depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Anma etkinliğinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, depremzedeler için yardım çağrıları yapıldı. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de etkinliğe katılarak konuşma yaptı. Kalbinin felaket bölgesinde hayatta kalanlarla birlikte olduğunu belirten Steinmeier, "Acınızı ve sıkıntınızı görüyoruz. Acınız acımızdır. Ben bugün buradayım, bizler bugün buradayız, afetten etkilenen tüm insanlara bunu göstermek için buradayız" ifadesini kullandı.