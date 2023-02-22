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Giriş Tarihi: 22.2.2023

Vasıflı işçi sıkıntısı Almanya’yı vuracak

Mustafa AKBABA
Vasıflı işçi sıkıntısı Almanya’yı vuracak

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, Almanya’nın çok büyük oranda vasıflı işçi sıkıntısı yaşayacağını açıkladı. Nahles: Sorunun nedeni ise ülkeye çalışmaya gelen göçmenlere uygulanan engeller

RAKİPLERDEN DAHA FAZLA ETKİLENECEĞİZ
Almanya'nın büyük bir demografik sorun yaşadığını söyleyen Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, vasıflı işçi sıkıntısının Alman şirketlerini uluslararası rakiplerinden daha fazla ve sarsıcı bir biçimde vuracağını bildirdi. Başkan Nahles, bu sorunun her geçen yıl daha da büyüyeceğini ve acilen çözülmesi gerektiğini söyledi.

GÖÇMEN İŞÇİ SORUNU ÇÖZÜLMELİ
İŞGÜCÜ piyasasının işverenden çalışan piyasasına dönüştüğünü belirten Nahles, "Şirketlerin başvuru sahiplerine eskisinden daha fazla bir adım yaklaşması gerekiyor. Ekonomimiz için en büyük sorunlardan biri, göçmenlerin gelişlerinde mesleki niteliklerinin tanınmasında uygulanan yüksek engeller. Buna çözüm bulmamız lazım" dedi.
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Vasıflı işçi sıkıntısı Almanya’yı vuracak
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