Vasıflı işçi sıkıntısı Almanya’yı vuracak

Almanya'nın büyük bir demografik sorun yaşadığını söyleyen Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, vasıflı işçi sıkıntısının Alman şirketlerini uluslararası rakiplerinden daha fazla ve sarsıcı bir biçimde vuracağını bildirdi. Başkan Nahles, bu sorunun her geçen yıl daha da büyüyeceğini ve acilen çözülmesi gerektiğini söyledi.İŞGÜCÜ piyasasının işverenden çalışan piyasasına dönüştüğünü belirten Nahles, "Şirketlerin başvuru sahiplerine eskisinden daha fazla bir adım yaklaşması gerekiyor. Ekonomimiz için en büyük sorunlardan biri, göçmenlerin gelişlerinde mesleki niteliklerinin tanınmasında uygulanan yüksek engeller. Buna çözüm bulmamız lazım" dedi.