Amsterdam çöplüğe döndü

BAŞKENT Amsterdam'da temizlik işçilerinin toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı 1 haftalık grev nedeniyle Amsterdam, Leiden, Den Bosch, Utrecht ve Maastricht şehirleri çöplüğe döndü. "Çöplerinizi evde biriktirin" diyen Amsterdam Belediyesi'nde çalışan Kadir Çakırlar, mevcut grevin amacına ulaşamayabileceğine dikkati çekti.SOKAK ve meydanda çöp bidonlarının dolup taşmasından şikayetçi olan semt sakinlerinden 35 yaşındaki Leonardo Silva, toplanmayan çöplerin oluşturduğu yığın sebebiyle köpeğiyle kaldırımda yürümekte zorlandığını söyledi. Kafe işletmecisi Nicholas Giddings insanların bu sıkıntıyı kendi başlarına çözmenin yolunu aradıklarını ifade etti. AMSTERDAM