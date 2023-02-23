Depreme yakalandı gönüllü oldu

Depremden önce kardeşi Celal ve yeğeni Abdulrahim ile birlikte Almanya'nın Lauf kentinden Hatay Reyhanlı'daki akrabalarını ziyarete giden oto tamir ustası Cemil Kimyacıoğlu (53), burada depreme yakalandı. Depremi bire bir yaşadığını ve bu yüzden gönüllü çalışmalara katılmaya karar verdiğini söyleyen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkan Yardımcısı Cemil Kimyacıoğlu, "181 saat sonra iki kuzenimin evlatlarını çıkarmak nasip oldu" dedi. Kimyacıoğlu, "Şimdilik ne görev verilirse buralardayız. Bu şekilde faydalı olmaya çalışıyoruz" dedi.