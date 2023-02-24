Çöpe atılacak malzeme göndereceklermiş: Yardımınız batsın

Üniversitede görevli bir doktor tarafından yapılan "Türkiye ve Suriye için tarihi geçmiş malzeme toplanması" başlıklı duyuruda, her şeyin toplanabileceği bildirildi. Duyuruda, "Ulm Üniversite Kliniği, Türkiye ve Suriye'yi malzeme yardımıyla desteklemek istiyor. Bunun için yardımınıza ihtiyacımız var. Tarihi geçen ya da değişik nedenlerden ötürü çöpe atılacak her malzeme toplanabilir" denildi.Personele dönük duyuruda, "Halen kullanılan ve tarihi geçmemiş malzemeler kapsam dışındadır. Bütün malzemeleri kutulara koyup okunaklı şekilde üzerine 'Türkiye ve Suriye malzemeleri' yazılsın" talimatı verildi. Konunun duyulması ve sosyal medyada hızla yayılması üzerine Ulm Üniversite Kliniği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu yazının hastanenin onaylanmış, resmi bir yazısı olmadığı bildirildi.İnternette hızla yayılan metnin, iç yazışmada kullanılan bir elektronik postadan alıntı olduğu belirtilen açıklamada, "Oluşan yanlış anlaşılma nedeniyle çok üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz" ifadesi kullanıldı. Kliniğin çeşitli bölümlerinde tarihi geçmiş, ancak iş görür vaziyetteki, yüksek kalitede ve orijinal paketlenmiş malzemelerin toplandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:"Sargıbezi, mide tüpü ya da idrar kateteri gibi malzemeler toplanıyor. İlaçların bu kapsamda olmadığını bilhassa vurgulamak istediğimiz bu malzemeler, kriz bölgesini desteklemek amacıyla bir inisiyatife veriliyor. Hastanemizdeki hastaların bakımı için gerekli olan, tarihi geçmemiş malzeme ve ürünleri üniversite kliniği üçüncü kurumlara veya kişilere teslim edemez."