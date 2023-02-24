Pandemi asıl çocukları vurdu

Alman Çocuk Doktorları Birliği Başkanı Dr. Thomas Fischbach, "Genç yaşta diyabet, kardiyovasküler sorunlar, aşırı yüklenmiş eklemler ve hatta psikolojik sorunlar görülüyor. Çocukları aylarca eve kilitlerseniz, spor kulüplerine gitmiyorlar, arkadaşları ile buluşmuyorlar" diye konuştu.Thomas Fischbach çocukların sadece video oyunları oynayıp tatlı yiyip şişmanladıklarını belirtti. Fischbach, "Koronavirüs dalgaları ile mücadele etmek için çocukların izolasyonu asla bir daha seçenek olmamalıdır. Koronadan en az etkilenenler korona politikasının ana kurbanları oldu" dedi.