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Giriş Tarihi: 24.2.2023

Sadece 120 depremzedeye vize verildi

Fatih YILMAZ
Sadece 120 depremzedeye vize verildi

Almanya güya, depremzedelerin ülkedeki akrabalarının yanına kolayca gelebilmesi için vize prosedürlerini kaldırdı. Ancak şu ana kadar sadece 120 kişiye vize verildi

DAĞ FARE DOĞURDU
Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin Almanya'daki akrabalarının yanında kalabilmesi için 90 güne kadar ziyaretçi vizesi vermeyi kararlaştıran Almanya, ilk değerlendirmeyi yaptı. Gelmek isteyen depremzedelerden pasaport gibi kimlik bilgilerinin istenmesi ise eleştirilere neden olmuştu. Konuyla ilgili ilk açıklama, İçişleri Bakanı Faeser'den geldi.



ÖNLEM ALMASI GEREKİYORMUŞ...
VİZE verilmesiyle ilgili soruları yanıtlayan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Almanya'da güvenlikten ben sorumluyum. Kontrollerin de yapılabilmesi için uygun güvenlik önlemlerini de almam gerekiyor" dedi. Vize sürecinin kolaylaştırıldığı söylenmesine rağmen bugüne kadar sadece 120 depremzedeye acil vize verildiği açıklandı.
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Sadece 120 depremzedeye vize verildi
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