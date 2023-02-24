Sadece 120 depremzedeye vize verildi

Türkiyeve Suriye'deki depremzedelerin Almanya'daki akrabalarının yanında kalabilmesi için 90 güne kadar ziyaretçi vizesi vermeyi kararlaştıran Almanya, ilk değerlendirmeyi yaptı. Gelmek isteyen depremzedelerden pasaport gibi kimlik bilgilerinin istenmesi ise eleştirilere neden olmuştu. Konuyla ilgili ilk açıklama, İçişleri Bakanı Faeser'den geldi.VİZE verilmesiyle ilgili soruları yanıtlayan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Almanya'da güvenlikten ben sorumluyum. Kontrollerin de yapılabilmesi için uygun güvenlik önlemlerini de almam gerekiyor" dedi. Vize sürecinin kolaylaştırıldığı söylenmesine rağmen bugüne kadar sadece 120 depremzedeye acil vize verildiği açıklandı.