‘Depremzedelerden ve Türklerden özür dileyin’

KuzeyRen Vestfalya Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTEV) yaptığı yazılı açıklamasında, Ulm Üniversite Kliniği'nin duyurusunu "tepeden bakan, aşağılayıcı" olarak nitelendirdi. FÖTEV NRW eş başkanları Dr. Aysun Aydemir ve Dr. Ali Sak, "Şifa dağıtmakla görevli kliniğin bu açıklaması tam bir skandaldır" dedi.Hastaneninözrünün kabahatinden büyük olduğuna dikkat çeken Aydemir ve Sak, "Böyle aşağılayıcı ve garip bir yardıma hiç gerek yok. Alsınlar kendileri kullansınlar. Bu çağrı Türk toplumu olarak bizi 3. sınıf yerine koymaktır ve şiddetle kınıyoruz. Hastane yönetimini depremzedelerden ve Türk toplumundan özür dilemeye davet ediyoruz" dedi.