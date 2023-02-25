Hamur açıp 4 bin euro topladılar

KÖLN'ÜN Porz semtinde bir araya gelen kadınlar, meydana stant kurarak hamur açtı. Yaptıkları lahmacunları, börek ve çörekleri sıcak sıcak satan kadınlar, aynı zamanda evde yaptıkları yemekleri de standa koyup sattılar. Yardımsever kadınlar yaptıkları yemekler ve açtıkları hamurlarla depremzedeler yararına 4 bin euro topladı.KAMPANYAYI düzenleyen otobüs şoförü Neşe Alkın Ateş, "Kampanyamıza farklı milletlerden birçok kadın yoğun ilgi gösterdi. Aslında deprem bölgesine yardım otobüsü götürme niyetimiz vardı, ama olmadı. Topladığımız paraları bizzat kendimiz götürüp deprem bölgesindeki insanlara dağıtacağız. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.