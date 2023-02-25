İzin alıp depremzedelere koştular: 10 güzel adam

Almanya'nın Gladbeck kentinde yaşayan ve kendilerine "Gurbetçi Gönüllüler" adını veren Hakan Çaylı, Hakan Yiğit, Ekrem Çelik, Recep Kalaz, Özkan Öz, Fatih Yamaç, Can Osman Kargün, Volkan Çaylı, Tayfun Özsayan ve Cemal Bahadır, depremden sonra hemen harekete geçti. Farklı iş kollarında çalışan Türkler, Türkiye'ye gitmek için işyerlerinden izin aldılar.Bir araya gelen 10 arkadaş, hijyen ve temizlik malzemeleri, bebek bezi, mama, oyuncaklar, el feneri, ıslak bezler, yanık kremleri, ağrı kesicilerden oluşan bir tondan fazla ayni, 22 bin euro da nakdi yardım topladı. 10 arkadaş Düsseldorf Havaalanı'ndan Gaziantep'e uçtu. Yardım kampanyasının mimarlarından Hakan Çaylı, desteklerini şöyle anlattı:"KIZILAY'A, AFAD'a çorba, su bile taşısak, yeter' diyerek deprem bölgesine gittik. Elbistan'ın Erincek köyüne, Afşin'e, Adıyaman merkeze, Malatya'da birkaç köye gittik. Adıyaman'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde aşevi kurulmuştu. Buranın bir aylık 150 tüp gazın ve bir ay boyunca pişirilecek kuru bakliyatın ücretini ödedik. İlaçların çoğunu sahra eczanelerine dağıttık."AFAD'dan temin ettikleri ihtiyaç listesiyle Kayseri'ye giden ekip, buradan da bir TIR dolusu yardım malzemesi alıp bölgede dağıttı. Ekip üyelerinden bazıları palyaço kılığına girdi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocukları ziyaret edip, onlara hediyeler verdi. Hakan Çaylı, "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadaydı. Biz de elimizden geldiğince yardım ettik. Hayatımız boyunca yaptığımız en güzel şeydi" dedi.