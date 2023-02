Kalbim Türkiye’de kaldı

Türkiye'de meydana gelen asrın deprem felaketinden sonra arama ve kurtarma çalışmaları için Türkiye'ye giden Hollandalı Laura ve kurtarma ekibi üyeleri, Türkiye'de yaşadıklarını unutamıyor. Dönüşünde Eindhoven kentinde Türkler tarafından çiçekler ve Türk lokumu ile karşılanarak kendisine teşekkür edilen Laura, "Ben oraya dedektif köpeğim Chase ile birlikte gittim. Çok büyük bir felaket. Böylesini görmedim" dedi.Laura, "Daha önce Nepal ve Beyrut'ta arama ve kurtarma çalışmalarına katılmıştım. Ama inanın Türkiye'de meydana gelen deprem oralara benzemiyor. Annesini, babasını, eşini, çocuklarını, evini, kısaca her şeylerini kaybetmelerine, yiyecek ve içecekleri olmamalarına rağmen bize yiyecek ve içecek getirdi bu insanlar. Türkler, nasıl misafirperver, insancıl ve yardımsever bir toplum olduklarını gösterdi" dedi.Laura,"İnanın, ekip olarak hiç durmadık ve köpeklerimizle birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Türkler, bu çalışmalarda 7'den 70'e herkes elinde kazması ve küreğiyle bizlere yardımcı oldu. 8 yaşındaki İbrahim'i kurtardığımız o an, beton bloklarının altında kurtarılmayı bekleyen annenin yanağını okşayarak ona teselli olmaya çalışmam ve bunlara benzer birçok an yaşadım. Kalbim, o insanlarda kaldı" dedi.