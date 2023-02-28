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Giriş Tarihi: 28.2.2023

Pia ve İsco’ya teşekkür

MEHMET UZUN
Pia ve İsco’ya teşekkür

Türkiye’deki deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Pia ile İsco isimli köpekler, Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya tarafından ödüllendirildi

BİRÇOK İNSANI KURTARDILAR
DEPREMDEN hemen sonra Hannover kenti yakınlarındaki Wunstorf kasabasında bulunan köpek eğitmenleri Uwe Elze ve Felix Wenzel, eğitimli köpekleri Pia ile İsco'yu alıp Türkiye'ye uçtu. Deprem bölgesinde günlerce arama kurtarma çalışmalarına destek veren ekip, enkaz altından onlarca insan çıkardı. Arama kurtarma çalışmaları bitince Almanya'ya dönen ekip, kentte törenle karşılandı.

BAŞKONSOLOSLUKTA AĞIRLADI
TÜRKİYE Cumhuriyeti Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya ile Muavin Konsolos Ezgi Ertan Bayram da onlarca can kurtaran Pia ile İsco isimli can dostları unutmadı. Başkonsolos Kaya, Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Uwe Elze ile Felix Wenzel'i köpekleriyle birlikte konsolosluk binasında ağırladı. Kaya, her iki yardımsever Alman ile köpeklerine takdir belgesi verdi.
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Pia ve İsco’ya teşekkür
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