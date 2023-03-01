Sen bari yapma Serdar bey

Maskeleri deprem bölgesine gönderen ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eyalet Milletvekili ve yardım kuruluşu AWO'nun Ruhr Mitte Teşkilatı Başkanı Serdar Yüksel. Son kullanım tarihi geçeceği için aslında yakılarak imha edilmesi gereken yaklaşık 600 bin maskenin Türkiye'ye gönderilmek suretiyle 'önemli bir yükten kurtulunduğu' belirtildi. İmha edilecek maskelerin depremzedelere gönderilmesine vatandaşlar tepki gösterdi.Maskelerin Belçika'nın Anvers Limanı'ndan gemiye yüklenip Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi. Serdar Yüksel imha edilmesi planlanan maskelerin çok iyi koruma sağladığını savundu. Yüksel, deprem bölgesinde salgınların önüne kullanım süresi geçmek üzere olan maskelerle geçileceğini ileri sürdü. Daha önce de bir hastane, çöpe atılacak tıbbi malzemelerin toplanıp Türkiye'ye bağışlanmasını istemişti.