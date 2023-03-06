Tafel çöktü

Almanya'da yaşanan enerji krizi, yüksek enflasyon, savaşın getirdiği hayat pahalılığı ile Ukraynalı mülteciler, Tafel adlı aşevine muhtaç duruma düşenlerin sayısını bir yılda yüzde 50 artırdı. Tafel'den faydalananların sayısı 2 milyonu aştı. Derneğe yardım da yüzde 32 düşünce, sistem çöküşü başladı. Tafel Almanya Genel Müdürü Jochen Brühl, gönüllü çalışanların da artık çöküşte olduğunu söyledi.Brühl,tüm çalışanlar olarak artık fiziksel ve psikolojik olarak artan muhtaç insan sayısını kaldıramaz hale geldiğini ifade etti. Başkan, hükümeti tedbir almaya çağırdı. Tafel'de son 30 yılda en yüksek gıda yardımı alanınan sayıya ulaştıklarına dikkat çeken Jochen Brühl, "Yoksulluktan mustarip insanlar için yeni bir sosyal politikaya ihtiyaç var. Herkesin Tafel'e gelmesi sorunu çözmüyor" dedi.Yoksulluk, içinde yaşayan insanların hızlı, doğrudan ve krize dayanaklı şekilde desteklenmesi gereğine vurgu yapan Brühl, "Yeterince kaynak var. Sadece adil dağıtılmıyor" dedi. Brühl, daha önceki açıklamalarında devlet yardımının yetersiz olduğunu ve çok geç geldiğini söylemiş, "Devletin yapamadığını biz yapamayız" demişti.Federal Çalışma Bakanlığı, tam gün çalışan beş kişiden birinin, brüt 2 bin 500 euronun altında kazanç sağladığını açıkladı. Bakanlık, toplam 4.7 milyon çalışanın 2 bin 500 euronun altında gelir elde ettiği ve bunların tüm çalışanlar içindeki oranının yüzde 21.9 olduğunu kaydetti. Bakanlığın rakamları, ülkedeki çalışan yoksulluğunun kanıtı olarak değerlendirildi. Sol Parti Milletvekili Dietmar Bartsch, "Aileler bu gelirlerle yeterli beslenemiyor. Daha yüksek aylıklara ihtiyaç var" dedi.Almanya Federal Ağ Ajansı Başkanı Klaus Müller, 2018-2021 yılları arasına göre bu kış yüzde 18.2 daha az doğalgaz tüketildiğini açıkladı. Kamu araştırmaları halkın hayat pahalılığı nedeniyle enerji tasarrufu çağrılarına uyduğunu ifade ederken, Müller, endüstrinin yüzde 20 hanelerin ise yüzde 16 civarında gaz tasarrufu yaptığını kaydetti. Müller, yakılmayan her kilovatsaat gazın 2023- 2024 kışı için depoların doldurulmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti.