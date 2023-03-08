Evimi çalıp götürdüler

Almanya'da yaşayan Soner Özkan, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Yenmiş Mahallesi'nde iki yıl önce müstakil bir ev satın aldı. Evde tadilatı planlamak için belirli aralıklarla İzmir'e giden Özkan, son gidişinde gördükleri karşısında adeta şoke oldu. Evin çatısı, kapı ve pencereleri, lavabo ve klozetlerinin yerinde olmadığını, evden geriye sadece dört duvar kaldığını gördü.ÖZKAN"Evi satın aldığımızda önceki sahibi oturuyordu. Sonra çıktı. Bir süredir belli aralıklarla eve geliyorduk. Evi en son görmeye geldiğimizde çatı, camekânlar, doğramalar, kapılar, pencereler, musluk, lavabo ne varsa çalındığına tanık olduk. Evi görünce çok şaşırdım, inanamadım. Hemen jandarmayı aradık. Ev komple çalınmış, oturulmaz hale gelmiş" diye konuştu.EVİN artık yıkılması gerektiğini ifade eden Özkan, "Duvarlar yıkılmış, molozlar evin içine düşmüş, pencere ve duvarlar patlamış. Yıkarken içerisi de bir hayli dağılmış. Burada yapılan hırsızlık birkaç kişinin işi olmalı. Köyden de hiç kimse fark etmemiş. Belki de hırsızlık yapılırken biz evde tadilat yapıyoruz sandılar. Ancak yine de kimsenin bizi aramaması ilginç" dedi. İZMİR