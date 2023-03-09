Kadınlar kendi işinde patron

Kredi derecelendirme kuruluşu Schufa'nın Almanya'da yaptığı araştırmaya göre, iş hayatında erkek yöneticilerin egemenliği hâkim. Şirketlerin sadece 20'sinin yönetim katında en az bir kadın yönetici bulunuyor. Ülkede kendi işinin patronu olanlar arasında ise kadınların oranı yüzde 30.8. Schufa Genel Müdürü Tanja Birkholz, "Tüm Alman şirketlerinin yarısında yönetim seviyesinde bir kadın olmasını 2070'e kadar beklememiz gerekecek" dedi. En çok kadın yöneticinin bulunduğu sektör veterinerlik olarak açıklandı. Bu sektörde üst yönetimde en az bir kadın yöneticinin bulunduğu şirketlerin oranı yüzde 66.1 olarak istatistiklere geçti.