108 milyon € nereye gitti

Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarının sarılması için Hollanda'da 11 yardım kuruluşunun düzenlediği depremzedelere yardım kampanyasına şaibe düştü. Türk sivil toplum kuruluşları, yardım parasının akıbetinin belli olmadığını belirtip Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Karien van Gennip ile görüştü.Hollanda Diyanet Vakfı (HDV), Hollanda Türkiye İşçiler Birliği (HTİB), Hollanda Alevi Birlikleri Federasyonu (HAKDER), Hollanda Milli Görüş Teşkilatı (IGMG Nederland) ve Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDİF) temsilcileri, görüşmede bakandan bu bağışın akıbetini takip etmesini istedi. HTİB Başkanı Mustafa Ayrancı, GİRO555'in güven vermediğini söyledi.Ayrancı"Yardım Kuruluşları İş Birliği Vakfı'nın (SHO) GİRO555 üzerinden yürüttüğü kampanyada 108 milyon 501 bin 189 euro toplandı. Paranın akıbetinden endişeliyiz. GİRO555, 1999'da Türkiye'de meydana gelen deprem için topladığı bağışın sadece yüzde 30'unu Türkiye'ye gönderdi. Yüzde 65'lik bölümüne ne olduğunu hala bilen yok" diye konuştu.Türk sivil toplum kuruluşları, ülkede ünlü isimlerin bir araya getirilerek halktan toplanan yardımın kime, nasıl ulaştırıldığı ya da ulaştırılacağı konusunda bilgi aktarılmadığını ifade etti. STK'lar, "Bakana takipçi olması konusunda ricada bulunduk. Bir tarafta mağdurlar var. Diğer tarafta mağdur edilenler olmasın. Yardımseverlerin bağışları yerine ulaşsın" dedi.