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Giriş Tarihi: 10.3.2023

Kriz bir iflas daha getirdi

İbrahim TAŞ
Kriz bir iflas daha getirdi

Almanya’daki dev şirketler krize dayanamıyor. Ülkede enerji krizinin getirdiği maliyet artışı ve yüksek enflasyon, bir şirkete daha 19 şube kapatma kararı aldırdı

Hamburg merkezli Otto Grubu'na bağlı Mytoys adlı oyuncak mağazaları, faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Grup, önümüzdeki yıl Şubat ayına kadar tüm şubeleri kapatacağını, internet platformunun kapatılacağını duyurdu. Bu karar 800 çalışanın işini kaybetmesi anlamına gelirken grup, Mytoys markasının gelecekte yalnızca Otto platformunda sunulacağı açıklaması yaptı.

KÖKLÜ ŞİRKETLER BATMIŞTI
ALMANYA'DA Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği enerji krizi ve hammadde fiyatlarının aşırı artış göstermesi nedeniyle yüzlerce şirket daha önce iflas etmişti. Bu şirketler arasında 1866'da kurulan otomotiv parçaları tedarikçisi Borgers Grubu gibi pek çok köklü şirket ve hastaneler de bulunuyordu. Orta Ölçekli İşletmeler Birliği, 1.4 milyon şirketin iflas riski altında olduğunu açıklamıştı.
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Kriz bir iflas daha getirdi
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