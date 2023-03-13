Darbecilerin sponsoru devlet

Ülkede darbe hazırlığındayken düzenlenen baskında tutuklanan İmparatorluk Vatandaşı adlı terör örgütünün elebaşı Heinrich XIII. Prens Reuss'un, Thüringen Eyaleti'nde 1997 yılında çok ucuza satın aldığı 338 hektarlık orman arazisini devlete 4.06 milyon euro'ya sattığı açıklandı.Reuss'un,tutuklanmadan önce yine Thüringen'den 394 hektarlık orman arazisini 1 milyon euro'ya satın almak için sözleşme imzaladığı, sözleşmenin noterde tasdik edildiği belirtildi. Sözleşme tutuklamanın ardından askıya alınırken, noterde tasdik edildiği için iptali olamayacağı belirtildi.