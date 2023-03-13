Kayıp Kerim’in soygun planı

Hannoverpolisi, 1 Mart günü Garbsen kentindeki bir bankaya düzenlenen soygun girişiminde failleri ortaya çıkardı. Polis, soygunun 16 yaşında olan ve kayıp olarak aranan Kerim K.'nın planı ile gerçekleştirilmek istendiğini açıkladı. Kerim'in soygun amacıyla 11 yaşındaki kardeşine bavul aldırdığı, 7 yaşındaki kardeşini bu bavul ve tehdit mektubu ile bankaya soyguna gönderdiği açıklandı. Soygun başarısız olurken, yapılan incelemede azmettiricinin Kerim olduğu anlaşıldı. Kerim, Bavyera Eyaleti'nde gözaltına alındı.