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Giriş Tarihi: 13.3.2023

Kayıp Kerim’in soygun planı

Cengiz PARLAYAN
Kayıp Kerim’in soygun planı

Almanya’da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Kerim’in, 7 ve 11 yaşındaki kardeşlerini banka soygunu planında kullandığı, başarısız olunca kaçtığı ortaya çıktı. Kerim, Bavyera’da yakalandı

Hannover polisi, 1 Mart günü Garbsen kentindeki bir bankaya düzenlenen soygun girişiminde failleri ortaya çıkardı. Polis, soygunun 16 yaşında olan ve kayıp olarak aranan Kerim K.'nın planı ile gerçekleştirilmek istendiğini açıkladı. Kerim'in soygun amacıyla 11 yaşındaki kardeşine bavul aldırdığı, 7 yaşındaki kardeşini bu bavul ve tehdit mektubu ile bankaya soyguna gönderdiği açıklandı. Soygun başarısız olurken, yapılan incelemede azmettiricinin Kerim olduğu anlaşıldı. Kerim, Bavyera Eyaleti'nde gözaltına alındı.
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Kayıp Kerim’in soygun planı
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