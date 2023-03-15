Ekonomiye hastalık darbesi

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) tarafından yayınlanan bir araştırma, ülkede korona, grip ve bronşit gibi hastalıklardan dolayı yaşanan iş kaybının Almanya ekonomisini ciddi manada etkilediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, hastalıklar nedeniyle geçen yıl alınan raporlar 42 milyar euro'ya mal oldu. Bunun ülke büyümesine yansıması yüzde bir düzeyindeydi.Araştırmaya göre, ülkede 2021'de çalışan kişi başına 68 gün kayıp yaşanırken, geçen yıl bu sayı 91'e yükseldi. 2022'deki kayıp, bugüne kadarki en yüksek seviye olarak istatistiklere yansıdı. IfW işgücü piyasası uzmanı Dominik Groll'a göre bu yıl durum geçen yılki duruma kıyasla daha iyimser ve ekonomik durgunluk yerini büyümeye bırakıyor. FRANKFURT