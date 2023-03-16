Alman ordusunda ırkçılık tam gaz

Ordunun2022 yılı raporunu kamuoyuna açıklayan Eva Högl, "Aşırı sağ hâlâ bir sorun. Geçen yıl 319 vaka tespit edildi. Bu rakam bir önceki yıla göre azalma gösterdi. Vaka sayısı geriye gitse de bu tür vakaların takip edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Högl, ordu için modern bir altyapıya, cesarete ve sorumluluk duygusuna ihtiyaç olduğunu vurguladı.Irkçılıkgibi, ordu içinde cinsel saldırılar bulunduğuna da dikkati çeken Högl, 2022'de 357 vaka bildirildiğini, bunun 2021'e göre daha fazla olduğunu anlattı. Högl, "Vaka çok fazla. Bu kabul edilemez bir durum. Vakaların üçte biri alkol etkisi altında gerçekleşti ve bildirilmeyen çok sayıda vaka mevcut. Etkilenenlerin yüzde 80'i kadın" dedi. BERLİN