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Giriş Tarihi: 16.3.2023

Alman ordusunda ırkçılık tam gaz

Alman ordusunda ırkçılık tam gaz

Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl, ordu içerisinde aşırı sağ vakaların sorun olmaya devam ettiğini belirtti ve “Geçen yıl 319 vaka tespit edildi” ded

VAKA TAKİBİ GEREKLİ
Ordunun 2022 yılı raporunu kamuoyuna açıklayan Eva Högl, "Aşırı sağ hâlâ bir sorun. Geçen yıl 319 vaka tespit edildi. Bu rakam bir önceki yıla göre azalma gösterdi. Vaka sayısı geriye gitse de bu tür vakaların takip edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Högl, ordu için modern bir altyapıya, cesarete ve sorumluluk duygusuna ihtiyaç olduğunu vurguladı.




CİNSEL SALDIRILAR ARTTI
Irkçılık gibi, ordu içinde cinsel saldırılar bulunduğuna da dikkati çeken Högl, 2022'de 357 vaka bildirildiğini, bunun 2021'e göre daha fazla olduğunu anlattı. Högl, "Vaka çok fazla. Bu kabul edilemez bir durum. Vakaların üçte biri alkol etkisi altında gerçekleşti ve bildirilmeyen çok sayıda vaka mevcut. Etkilenenlerin yüzde 80'i kadın" dedi. BERLİN
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Alman ordusunda ırkçılık tam gaz
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