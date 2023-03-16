Luise’nin katilleri 12 ve 13 yaşında

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Freudenberg kasabasında yaşayan Luise F. (12), kayıp olarak bildirildi. Kısa süre sonra Luise'nin ormanlık alanda cesedi bulundu. Bıçaklanarak öldürülen Luise'nin katil zanlıları tespit edildi ve 12 ile 13 yaşındaki kızlar olduğu açıklandı. Luise'nin iki kızdan birine hakaret ettiği, düşmanlık besleyen kızın, arkadaşı ile ormanlık alanda cinayeti işlediği belirtildi. Suçlarını kabul eden kızların cezai sorumlulukları bulunmuyor. Ülkede ceza sorumluluğu için yaş sınırı 14.