Haberler Avrupa Haberleri Luise’nin katilleri 12 ve 13 yaşında
Giriş Tarihi: 16.3.2023

Luise’nin katilleri 12 ve 13 yaşında

Luise’nin katilleri 12 ve 13 yaşında

Yaşları 12 ile 13 olan üç kızın arasındaki anlaşmazlık cinayetle sona erdi. Katil zanlılarının çocuk olması ve intikam duygusu ile hareket etmeleri şok etkisi yaptı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Freudenberg kasabasında yaşayan Luise F. (12), kayıp olarak bildirildi. Kısa süre sonra Luise'nin ormanlık alanda cesedi bulundu. Bıçaklanarak öldürülen Luise'nin katil zanlıları tespit edildi ve 12 ile 13 yaşındaki kızlar olduğu açıklandı. Luise'nin iki kızdan birine hakaret ettiği, düşmanlık besleyen kızın, arkadaşı ile ormanlık alanda cinayeti işlediği belirtildi. Suçlarını kabul eden kızların cezai sorumlulukları bulunmuyor. Ülkede ceza sorumluluğu için yaş sınırı 14.
ARKADAŞINA GÖNDER
Luise’nin katilleri 12 ve 13 yaşında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA