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Giriş Tarihi: 18.3.2023

Motivasyonumuz ‘sevgi ile sarılma’

Motivasyonumuz ‘sevgi ile sarılma’

İnsanlara yardım etmeyi hayat felsefesi haline getiren Alman çift, günlerdir Hatay’da depremzedeler için çalışıyor. Sağlıkçı çiftin motivasyonu ise sarılarak teşekkür edilmesi

Almanya'nın Rastatt kenti yakınlarındaki Iffezheim kasabasında yaşayan ve uluslararası yardım derneği kuran Silke (58) ve Thomas Lorenz (56) çifti, günlerdir Hatay İskenderun'daki sahra hastanesinde gönüllü hizmet veriyor. Hemşire olan Silke ile sağlık teknikeri eşi Thomas, "21 Şubat'ta yola çıktık. İlk olarak Antakya'da depremzedelere mobil ilk yardım, yara bakımı gibi sağlık hizmeti verdik. Sonra sahra hastanesinde çalışmaya başladık" dedi. Silke Lorenz, "İnsanların tedaviden sonra sarılışını unutamam. Misafirperverlik için Türk halkına teşekkür ediyorum" dedi. HATAY
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Motivasyonumuz ‘sevgi ile sarılma’
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