Motivasyonumuz ‘sevgi ile sarılma’

Almanya'nın Rastatt kenti yakınlarındaki Iffezheim kasabasında yaşayan ve uluslararası yardım derneği kuran Silke (58) ve Thomas Lorenz (56) çifti, günlerdir Hatay İskenderun'daki sahra hastanesinde gönüllü hizmet veriyor. Hemşire olan Silke ile sağlık teknikeri eşi Thomas, "21 Şubat'ta yola çıktık. İlk olarak Antakya'da depremzedelere mobil ilk yardım, yara bakımı gibi sağlık hizmeti verdik. Sonra sahra hastanesinde çalışmaya başladık" dedi. Silke Lorenz, "İnsanların tedaviden sonra sarılışını unutamam. Misafirperverlik için Türk halkına teşekkür ediyorum" dedi. HATAY