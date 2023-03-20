Neo-Naziler silahlanıyor

Araştırmada aynı zamanda bu rakamın bilinen rakamlar olduğunu, silah ruhsatına sahip olan Neo-Nazi sayısının gerçekte çok daha yüksek olabileceğine de dikkat çekildi. Yapılan araştırma kapsamında sadece Rheinland Pfalz ve Hessen eyaletlerinde bilinen 925 aşırı sağcının silahı olduğu belirlendi. Ancak İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde tam olarak tehlikeli kaç Neo-Nazi'nin silah ve silah ruhsatına sahip olduğunu bilmiyor.Eyaletlerde tam sayı veremezken, belirlenen yaklaşık bin kişinin sadece tahmini bir rakam olduğu belirtiliyor. Thüringen Eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Joachim Kramer rakamların endişe verici olduğunu belirterek, "Şiddet ve silah kullanma isteğinin çok arttığını olay yerinde görüyoruz" dedi. Almanya'da son yıllarda silahlanan Neo-Nazilerin sayısında giderek bir artış gözleniyor.Gruplaşan Neo-Naziler Almanya'nın iç güvenliğini ciddi olarak tehdit ederken, sadece geçtiğimiz yıllarda çökertilen aşırı sağcı örgütlerde ele geçirilen silah sayısı ürkütüyor. Ülke en büyük iki tehlikeyi ise son üç yılda atlattı. Önce "Somogyni Terör Örgütü" ülkedeki camilere dönük terör saldırısı hazırlığı içindeyken çökertildi, ardından ise İmparatorluk Vatandaşları'nın darbe yapmak üzere olduğu ortaya çıktı.Alman hükümeti, bu yılın ocak ayında Almanya'da aşırı sağ motifli işlenen suçlar sonucunda 25 kişinin yaralandığını açıkladı. Hükümet tarafından açıklanan rakamlara göre 49'u şiddet içeren suçlar olmak üzere toplam 998 suç işlendi. 998 suçla ilgili tespit edilen 515 şüpheliden 463'ü erkek olurken, ikisi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.