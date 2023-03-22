Benzinci Esra fenomen oldu

Almanya'nın Oldenburg kentinde yaşayan 29 yaşındaki Esra Çayır, TikTok videoları ile ünlü oldu. Hukuk öğrenimi görürken yarı zamanlı benzin istasyonunda çalışan Esra, ilk videonun hikayesini şöyle anlattı: Bir müşteri sigara rafının önünde durup, 'Sigara satıyor musunuz' diye sordu. Bana ilginç geldi, video çekip paylaştım. Bir anda 3 milyon kişi izledi.Müşteri diyaloglarından videolar çekip yayınlayan Esra'nın en ilginç paylaşımlarından biri de kredi kartının şifresini yazmadan alışveriş yapmak isteyen müşteriyle ilgili olanıydı. Kısa sürede 1 milyon 800 bin takipçiye ulaşan Esra Çayır, hukuk öğrenimini tamamladığını belirterek, "Daha ne kadar çalışırım bilmiyorum. Milyonlar tarafından takip edilmek güzel" diyor.