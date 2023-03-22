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Giriş Tarihi: 22.3.2023

Benzinci Esra fenomen oldu

MEHMET UZUN
Benzinci Esra fenomen oldu

Bir benzin istasyonunda çalışırken müşterileri ile diyaloglarını sosyal medya hesabında anlatmaya başlayan Esra Çayır, fenomen oldu. Esra’nın TikTok’ta 1.8 milyon takipçisi var

Almanya'nın Oldenburg kentinde yaşayan 29 yaşındaki Esra Çayır, TikTok videoları ile ünlü oldu. Hukuk öğrenimi görürken yarı zamanlı benzin istasyonunda çalışan Esra, ilk videonun hikayesini şöyle anlattı: Bir müşteri sigara rafının önünde durup, 'Sigara satıyor musunuz' diye sordu. Bana ilginç geldi, video çekip paylaştım. Bir anda 3 milyon kişi izledi.

VİDEOSUNU 3 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
Müşteri diyaloglarından videolar çekip yayınlayan Esra'nın en ilginç paylaşımlarından biri de kredi kartının şifresini yazmadan alışveriş yapmak isteyen müşteriyle ilgili olanıydı. Kısa sürede 1 milyon 800 bin takipçiye ulaşan Esra Çayır, hukuk öğrenimini tamamladığını belirterek, "Daha ne kadar çalışırım bilmiyorum. Milyonlar tarafından takip edilmek güzel" diyor.
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Benzinci Esra fenomen oldu
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