Enflasyon ezdi geçti

Almanya'daki ailelerin artan fiyatlar nedeniyle baskı altında olduğu ortaya çıktı. Bir araştırma, Aralık 2022'de 18 yaşından küçük çocukları olan ebeveynlerin yüzde 70'inin enflasyondan etkilendiklerini belirledi. Aile Bakanı Lisa Paus (Yeşiller) tarafından sunulan araştırma rapora göre, halkın yüzde 47'si de enflasyonun günlük yaşamlarını kısıtladığını hissetti.Araştırmaya göre, hane geliri düştükçe ailelerin üzerindeki ek yük artıyor. Örneğin düşük gelirli bekâr ebeveynler, gelirlerinin yüzde 7'sinden fazlasını enflasyonla ilgili fiyat artışlarına harcamak zorunda kalıyor. Bakan Paus, özellikle çocuk bakımı altyapısına yatırım yapmak ve temel çocuk güvenliğini sağlamaya devam etmek istediklerini belirtti.