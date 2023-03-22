Hof’ta aile dramı

Çocukları Yağmur Çakı (15), Elçin Çakı (10) ve Berfin Buyur'un (3), iki haftadır anne ve babadan ayrı olduğunu belirten Çiğdem Buyur (42), "15 yaşındaki Yağmur ve 2.5 aylık kızı Melek, Bamberg'deki bakım evinde kalıyor. Kızım Yağmur polise giderek, 'Annem bizi dövüyor, huzurumuz yok' demiş. Çocuk yuvasına giden küçük kızım Berfin de bakıcılarının şikayetiyle elimden alındı. Davacı oldum. İlk davam, 29 Mart tarihinde görülecek" dedi.Çiğdem Buyur, "Eşimden ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşadım. Kızımın şikâyeti üzerine iki polis ve iki görevli 1 Mart'ta eve gelip çocuklarımı aldı. Büyük kızım Yağmur'la Bamberg'deki bakım evinde üç kez görüştüm. Pişman ve geri gelmek istiyor, ama gençlik dairesi vermiyor. Diğer iki kızımın ise nerede olduğunu bilmiyorum, göstermiyorlar" diye konuştu. Buyur şimdi de ev sahibi tarafından evinden çıkarılmak isteniyor.Üç kızı ve bir torunu elinden alınan Buyur, "Kızlarımla evde sesli tartışmalarımız oluyordu. Alman ev sahibi gürültü ediyoruz diye evden çıkmamı söyledi. 12 yıl evli yaşadığım eşimden ayrıldıktan sonra kızım dedesiyle yaşıyordu. Kızım okula giderken çocuk sahibi oldu. Üç yaşındaki kızım hasta ve kalp ameliyatı geçirdi. Ne olur çocuklarımı bana versinler, yalvarıyorum" dedi.