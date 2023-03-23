Darbeciler polise saldırdı

Almanya'da darbe planlayan İmparatorluk Vatandaşları'na (Reichsbürger) dün geniş çaplı bir baskın daha düzenlendi. Ülkenin yedi eyaleti ile İsviçre'de 20 nokta basıldı. Baden Württemberg Eyaleti'nin Reutlingen kentindeki baskında bir polis memuru vuruldu. Ateş eden ırkçı yakalandı, polisin durumunun ağır olduğu açıklandı.Geçen yıl Aralık ayında 11 eyalette örgüte 3 bin polisin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, 160'tan fazla ev, daire, ofis aranmış ve çok sayıda delile el konulmuştu. Darbe yaparak devlet düzenini değiştirmeyi amaçladıkları iddiasıyla örgütün başı olarak kabul edilen Prens Reus'un da aralarında olduğu 25 kişi tutuklanmıştı.