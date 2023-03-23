Mercedes’e dava şoku

Sattıkları otomobillerin emisyon değerlerini düşürmek için hileli yazılım kullanan otomobil üreticilerine bir kötü haber daha geldi. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Mercedes marka otomobil sahibinin açtığı davada, hileli yazılıma sahip araç alanların tazminat davası açmasının önündeki engeli kaldırdı. ABAD, aracın hileli yazılıma sahip olduğunun ispatlanması halinde tazminat verilmesine, üretici ihmalkârlığını da ekledi.Kölnlü avukat Oğuz Korumtaş, bu kararla, hileli aracı olan mağdurların, daha kolay tazminat talebinde bulunabileceğini söyledi. Korumtaş, "Bundan sonra otomobil üreticileri aleyhine dava yağmuru başlayabilir. Hileli yazılım ve cihazla araçlarda emisyon değerleri ile manipülasyon yapıldığı ortaya kondu. Bunun araç alıcısına zarar verdiği ve tazminat hakkı doğurduğuna hükmedildi" dedi.Korumtaş, daha önce reddedilen davaların ABAD kararından sonra yeniden açılmasının söz konusu olabileceğini de belirtti ve "Otomobil üreticileri bu cihazların motoru korumak için takıldığını iddia ediyordu. Kararla yanlış veya hatalı cihaz ve yazılımın araca zarar verdiği ve tazminat davası hakkı doğurduğu belirtilmiş oldu" şeklinde konuştu.