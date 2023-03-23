Türk kuyumcuda bombalı soygun

Soyguncular, Köln merkezinde, Benesis Caddesi üzerinde bulunan Sadullah-Abdullah Yalçın kardeşlere ait kuyumcuya sabah saat 04.40'ta geldi. Üç kişi oldukları belirlenen soyguncular, kapıyı patlayıcı maddeyle parçalayıp içeri girdi. Yalçın kardeşler, "Güvenlik kamerası kayıtlarına göre hırsızlar, patlayıcıyı giriş kapısına yerleştirip patlatıyor ve içeri girip saatleri çalıyor. Hasarın boyutunu tam olarak bilmiyoruz. Polis inceleme yapıyor. Soyguncular kaçmayı balarmış" dedi. Patlamanın etkisi ile komşu binalardaki dükkân ve dairelerin camları kırıldı, park halindeki araçlar da zarar gördü.