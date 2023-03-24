FDP çifteye taş koyuyor

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan hükümetin, çifte vatandaşlığa izin veren ve vatandaşlığa geçişleri kolaylaştıran yeni vatandaşlık yasa tasarısı FDP'ye takıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili komisyona gönderilen tasarıya FDP'nin itiraz ettiği ve haftalardır tartışma yürütüldüğü ifade edildi.HÜR Demokratların tasarıdaki çifte vatandaşlığın nesiller boyu devam etmesi maddesine itiraz ettiği ve sınırlanmasını istediği belirtildi. İki nesil sonra sınırlama talebinde bulunan FDP'nin, SPD ve Yeşiller'in itirazı ile karşı karşıya kaldığı aktarıldı. Federal Meclis SPD Grup Başkan Yardımcısı Dirk Wiese, çifte vatandaşlık uygulamasını nesille sınırlamanın imkânsız olduğunu vurguladı.WİESE, "Bunun için tüm menşe ülkelerle vatandaşlıklarını yurtdışında yaşayan belirli bir nesilden sonraki nesillerle aktarmanın mümkün olmayacağına dair anlaşmalar imzalamak zorunda kalacağız" dedi. Wiese ayrıca, "Modern vatandaşlık yasasının insanları bir vatandaşlık için diğer vatandaşlıktan vazgeçmeye zorlamaması gerekiyor. Yüksek sesle söylüyorum. SPD için bu söz konusu bile olamaz" dedi.YENİ vatandaşlık yasa tasarısının kabul edilmesi halinde, Alman vatandaşlığının önündeki birçok engel kaldırılacak, çifte vatandaşlığa genel olarak izin verilecek. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerin ülkede ikamet etmesi gereken süre daha kısa olacak.