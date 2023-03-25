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Giriş Tarihi: 25.3.2023

Grev ulaşımı durduracak

İbrahim TAŞ
Grev ulaşımı durduracak

Pazartesi günü Almanya’da büyük uyarı grevi var. Trenler ve otobüsler çalışmayacak, uçaklar kalkmayacak, kaos yaşanacak

İŞVERENİ ZORLUYORLAR
Almanya'nın Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG), ulaştırma sektöründe çalışanları pazartesi bir günlük toplu uyarı grevine gitmeye çağırdı. 2.8 milyon çalışanı temsil eden iki sigorta, yüksek enflasyona karşı işvereni daha iyi ücrete zorlamak istiyor. Ver.di yüzde 10.5 veya en az 500 euro zam talep ediyor.

OTOYOLLAR TIKANACAK
İKİ büyük grevden bölgesel ve yerel ulaşımın yanı sıra havaalanları da etkilenecek. Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn, grev nedeniyle tüm serverlerde aksaklık yaşanacağını duyurdu. Yüzbinlerce kişinin etkileneceği grevde otoyollarda da yoğunluktan dolayı kilometrelerce uzunluğunda araç sıkışıklığı yaşanması öngörülüyor.
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Grev ulaşımı durduracak
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