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Giriş Tarihi: 28.3.2023

19 saatlik kriz toplantısı

19 saatlik kriz toplantısı

Hükümet ortağı üç parti, aralarında oluşan krizleri aşmak içinp azar günü masaya oturdu. 19 saat süren görüşmeden tam uzlaşma çıkmayınca görüşmeye ara verildi

PAZAR GÜNÜ BAŞLAMIŞLARDI
Almanya'da hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon anlaşmasında yer alan maddelerin hayata geçirilmesi konusunda yaşadıkları krizleri aşmak için bir araya geldi. Başbakanlıktaki buluşma pazar günü 18.30'da başladı. Gece yarısına kadar sürmesi beklenen buluşma, dün öğleden sonra, bugün yeniden toplanmak üzere noktalandı.




TARTIŞTIKLARI ÇOK KONU VAR
BAŞTA iklim koruma olmak üzere, ulaşım altyapısının geliştirilmesi, otoyollarda genel bir hız sınırını, şirket aracına vergilendirme reformu, ısıtma sistemlerini değiştirmeye yönelik tartışmalı planlar ve temel çocuk güvenliğinin finansmanı konuları masaya yatırıldı. En büyük tartışma Yeşiller'in yenilenebilir enerjiye geçiş için doğal gaz ve mazot kullanımında kısıtlama planı üzerinde oldu. Fatih YILMAZ
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19 saatlik kriz toplantısı
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