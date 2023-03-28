19 saatlik kriz toplantısı

Almanya'da hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon anlaşmasında yer alan maddelerin hayata geçirilmesi konusunda yaşadıkları krizleri aşmak için bir araya geldi. Başbakanlıktaki buluşma pazar günü 18.30'da başladı. Gece yarısına kadar sürmesi beklenen buluşma, dün öğleden sonra, bugün yeniden toplanmak üzere noktalandı.BAŞTA iklim koruma olmak üzere, ulaşım altyapısının geliştirilmesi, otoyollarda genel bir hız sınırını, şirket aracına vergilendirme reformu, ısıtma sistemlerini değiştirmeye yönelik tartışmalı planlar ve temel çocuk güvenliğinin finansmanı konuları masaya yatırıldı. En büyük tartışma Yeşiller'in yenilenebilir enerjiye geçiş için doğal gaz ve mazot kullanımında kısıtlama planı üzerinde oldu. Fatih YILMAZ