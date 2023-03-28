Alman hukuk sistemi başörtülüyü dışlıyor

Almanya'nın Hannover kentinde doğan ve Hannover Leibniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukat unvanını alan Selma Öztürk Pınar (45), ülkede yaşadığı ayrımcılığı anlattı. Şu an Türkiye'de avukatlık yapan Pınar, "Almanya'da hukuk camiası elit tabakanın camiası olarak kabul edildiği için bizleri aslında oralara çok layık görmüyorlardı" görüşünü paylaştı.Türk ve Müslüman kimliği nedeniyle ötekileştirildiğini ifade eden Pınar, "Başörtülü olduğum için stajı yaptırmadılar. Savcının yanında oturmamı bile çok görüp arka bankta oturmamı istediler. Üstelik bunu yüzüme söylediler. Bunlar çok onur kırıcı şeylerdi. Bir de bunu hukukçuların yapması hakikaten çok onur kırıcıydı. Türkiye adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 2018'de görevlendirilen Pınar, "AİHM'in başörtülü bir hakimi asla kabul etmeyeceği kanaatine biz o zaman da varmıştık. Nitekim teyidini de aldık" diye konuştu. AA