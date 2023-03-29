Faşistlerin tabela hazımsızlığı

Almanya'nın Düsseldorf kentinin Oberbilk semtine dikildiği günden bu yana ırkçıların yoğun tepkisine neden olan Arapça harflerle yazılmış sokak tabelasına saldırı düzenlendi. Fas'tan Almanya'ya göçün 60. yıldönümü dolayısıyla Fas kökenlilerin yoğun yaşadığı Eller Caddesi'nin Arap alfabesi ile yazılan sokak tabelasının üzerine, Karl Martell Strasse çıkartması yapıştırıldı.TABELAYA ayrıca elinde mızrakla insanları kovalayan süvari çıkartması yapıştırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, 'Revolte Rheinland' adlı ırkçı grup sorumlu tutuldu. Frank Kralı Karl Martell, 'Hıristiyan Batı'nın kurtarıcısı' olarak ırkçılar arasında kahraman sayılıyor. Karl Martell, 732'de Puvatya Savaşı'nda Endülüs Emevileri'ni yenerek İslam ordularının Avrupa içlerine girişini durdurmuştu. Cengiz PARLAYAN