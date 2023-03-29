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Giriş Tarihi: 29.3.2023

Soygun için 4 dükkânı deldiler

MEHMET UZUN
Soygun için 4 dükkânı deldiler

Bremen kentinde hırsızlar, bir kuyumcuyu soyabilmek için akıl almaz yöntem kullandı. Dört dükkânın duvarlarını yıkan hırsızlar, 10 bin euro’luk altın çaldı

Hırsızlık, pazar günü Bremen kentindeki Sander Center adlı alışveriş merkezinde (AVM) gerçekleşti. Polis, hırsızların önce AVM'deki kuaför dükkânının kapısını açmayı başardığını, ardından kuaförün duvarını kırıp anahtarcıya ulaştığını açıkladı. Anahtarcının duvarını kıran hırsızların oradan, doğal ürünler satan mağazaya, seyahat acentesine girdiğini ve yine duvar kırıp kuyumcuya ulaştığını kaydetti. Hırsızların, kuyumcunun vitrininden 10 bin euro değerinde altın çaldığını aktaran polis, dükkânlardaki hasarın daha yüksek meblağda olduğunu ifade etti. Polis, görgü tanığı aramaya başladı. Duvarlar kırılırken kimsenin ses duymaması dikkat çekti.
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Soygun için 4 dükkânı deldiler
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