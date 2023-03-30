Ambulans uçakla umuda yolculuk

Hollandalı doktorların yine 'Yapılacak bir şey kalmadı. Vedalaşın' diyerek ölüme terk ettiği 74 yaşındaki Leyla Tek, 'Öleceksem Türkiye'de öleyim' dedi. Tek ailesi, ölüme terk edilen anneleri için Türkiye'den yardım talep etti. Ambulans uçak Türkiye'den bu kez Tek için kalktı. Karamanlı Tek, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.Hacı Bayram Emekli, "Annem evde düşüp kalçasını kırdı. Eve gelen ilkyardım ekibi, annemi ambulansa sedye ile taşımadı, yürüttü. Önce yaşlı diye ameliyat etmek istemediler. Sorumluluk alınca ameliyat edildi. İşler istenilen gibi gitmedi. İkinci ameliyatı oldu. Ameliyat yaraları iltihap kapınca 'Annenizle vedalaşın' dediler. Talebimiz üzerine ambulans uçak geldi" dedi.