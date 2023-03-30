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Giriş Tarihi: 30.3.2023

Ambulans uçakla umuda yolculuk

Fatih ÖZYAR
Ambulans uçakla umuda yolculuk

Depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, yurtdışından gelen yardım çığlığına da koşuyor. Hollanda’da ölüme terk edilen Leyla Tek için ambulans uçak gönderildi

Hollandalı doktorların yine 'Yapılacak bir şey kalmadı. Vedalaşın' diyerek ölüme terk ettiği 74 yaşındaki Leyla Tek, 'Öleceksem Türkiye'de öleyim' dedi. Tek ailesi, ölüme terk edilen anneleri için Türkiye'den yardım talep etti. Ambulans uçak Türkiye'den bu kez Tek için kalktı. Karamanlı Tek, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.



Hacı Bayram Emekli, "Annem evde düşüp kalçasını kırdı. Eve gelen ilkyardım ekibi, annemi ambulansa sedye ile taşımadı, yürüttü. Önce yaşlı diye ameliyat etmek istemediler. Sorumluluk alınca ameliyat edildi. İşler istenilen gibi gitmedi. İkinci ameliyatı oldu. Ameliyat yaraları iltihap kapınca 'Annenizle vedalaşın' dediler. Talebimiz üzerine ambulans uçak geldi" dedi.
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Ambulans uçakla umuda yolculuk
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