Öğretmenlerin başörtüsü zaferi

BERLİN'İN 2005'ten bu yana uygulamada olan kamusal alanlarda tüm dini semboller kullanılmamasını öngören Tarafsızlık Yasası'na dayanarak başörtülü öğretmenlere uyguladığı yasak kalktı. Eyalet Eğitim Bakanlığı, okul yönetimlerine başörtülü öğretmenlerin prensipte ders verebileceklerine ilişkin yazı gönderdi. Yazıda somut tehdit söz konusu olduğunda yasaklama getirilebileceği ifade edildi.ANAYASA Mahkemesi'nin başörtülü öğretmenler lehine verdiği kararları hatırlatan bakanlık, Tarafsızlık Yasası'nın birebir uygulanmasından vazgeçeceğini aktardı. Konuyla ilgili endişe duyulması durumunda eğitim müdürlüklerine başvurulabileceği, buradaki memurların dini kıyafetlerin giyilmesinin veya sembollerin taşınmasının okul huzurunu somut olarak bozup bozmadığını inceleyeceği aktarıldı. BERLİN