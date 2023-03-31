Masadan uzlaşma çıkmadı

KAMUDA ücret artışlarına ilişkin yürütülen müzakerelerin üçüncü turunda da anlaşma sağlanamadı. Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ve Memurlar Birliği (dbb) müzakerelerinin başarısız olduğunu açıkladı. Şimdi taraflar tahkime gidecek ve arabulucular ücret artışlarına ilişkin çözüm arayacak. Bu süreçte kamu sektöründe yeni iş bırakmalar olmayacak.FEDERAL İçişleri Bakanı Nancy Faeser uzun yol kat ettiklerini söyledi ve "Sendikalar bir anlaşmaya hazır değildi. Kamu sektörü işverenlere yüzde 8 maaş zammı veya ayda en az 300 euro teklif etti. Ayrıca vergisiz bir kereye mahsus 3 bin euro'luk ödeme yapılması sunuldu" dedi. Ver.di, yüzde 10.5 zam veya en az 500 euro ücret artışı istiyor. EVG ise yüzde 12 zam veya ayda 650 euro ücret talep ediyor. BERLİN