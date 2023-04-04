14 bin 500 iflas var 301 bin şirket uçurumun kenarında

Almanya'dakoronavirüs krizi döneminde büyük sıkıntılara giren işletmeler bir türlü toparlanamadı. Önce koronavirüs, ardından küresel tedarik krizi ile zorda kalan Alman işletmeleri, patlak veren Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte iyice köşeye sıkıştı. Savaşın tetiklediği enerji kriziyle birlikte dayanma gücü kalmayan binlerce şirket iflas ederken, geçtiğimiz yıl iflas eden 14 bin 500 işletme olduğu açıklandı.CRİF Almanya Genel Müdürü Dr. Frank Schlein, "2022 yılında 14 bin 500 şirket iflasını bildirdi. Bu yıl 17 bin iflas bekliyoruz. İflas eden şirket oranı Mart 2022 ile Kasım 2022 arasında yüzde 15.6 oranında arttı. Bu yıl iflas artış oranı yüzde 17.2 olarak tahmin ediliyor" dedi. Schlein, özellikle Almanya'nın doğusundaki eyaletlerin çok zor durumda olduğuna dikkat çekti.Bunların arasında çok büyük işletmeler olduğu gibi orta ölçekli şirketler de bulunuyor. Ekonomi araştırmaları yapan Crif tarafından gerçekleştirilen bir anketin sonuçları ise çok daha ürkütücü. Crif'in araştırmasına göre Almanya'da tam 301 bin 516 işletme, maddi sıkıntı içinde bulunduğunu bildirdi. Bu sayının yıl içinde 320 bine yükseleceğinden hareket ediliyor. Rapora göre bu işletmeler uçurumun kenarında bulunuyor.Buna göre Saksonya Anhalt Eyaleti'nde bulunan şirketlerin beşte biri büyük sıkıntı içinde. Berlin ve Saksonya eyaletlerinde de durumun çok farklı olmadığı açıklandı. Almanya genelindeki şirketlerin yüzde 10'unun tehdit altında olduğu bildirildi. Bunun da Almanya'nın refahını ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı. Sadece şubat ayında, ocak ayına oranla iflasların oranının yüzde 10.8 arttığı bildirildi.