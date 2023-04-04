9 yıllık mülteci başkan oldu

Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Ostelsheim kasabası hafta sonu yeni belediye başkanını seçti. 2500 nüfuslu kasaba, ülkeye 2015'teki mülteci akını sırasında gelen 29 yaşındaki Ryyan Alshebl'i belediye başkanlığı koltuğuna oturttu. Seçime bağımsız aday olarak giren Alshebl, yedi yıldır Althengstett Belediye'sinde çalışması ile dikkat çekti. Suriye'nin Süveyde kentinde doğan ve bekâr olan Alshebl, seçim kampanyası boyunca dijitalleşme, bürokrasinin basitleştirilmesi, yaşlılar için çalışma üzerinde durdu. Eyaletteki ilk Suriyeli belediye başkanı olan Alshebl, Marco Strauss ve Mathias Fey'e karşı yarıştı.